Mediaset zoekt naar vergelijk met Vivendi

Gepubliceerd op | Views: 13

MILAAN (AFN/BLOOMBERG) - Het Italiaanse Mediaset is bij een controversiële aanpassing van zijn bedrijfsstructuur bereid concessies te doen aan Vivendi. Dat Franse bedrijf, de op één na grootste aandeelhouder bij het mediabedrijf van oud-premier Silvio Berlusconi, is fel gekant tegen een samenvoeging van de Italiaanse en Spaanse activiteiten van Mediaset in een Nederlandse holding.

Vivendi spande in Italië een rechtszaak aan om de fusieplannen te voorkomen. Mediaset maakt nu bekend dat een zitting voor dat proces is verschoven naar 22 november. Dit moet de twee ruziënde partijen de gelegenheid geven om tot een vergelijk te komen, waarbij bijvoorbeeld de statuten van het nieuwe bedrijf worden aangepast.

Mediaset zegt zijn activiteiten samen te voegen om beter te kunnen opboksen tegen nieuwe concurrenten in de mediasector, zoals streamingplatform Netflix. Vivendi is altijd tegen de plannen geweest, omdat het binnen de nieuwe structuur aan invloed zou inboeten terwijl de familie Berlusconi meer te zeggen krijgt. Op een buitengewone aandeelhoudersvergadering kregen de fusieplannen groen licht, maar de samenvoeging ligt in afwachting van de rechtszaak stil.