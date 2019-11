AND opent portaal voor ontwikkelaars

Gepubliceerd op | Views: 130

CAPELLE AAN DEN IJSSEL (AFN) - AND International Publishers heeft een portaal voor ontwikkelaars geopend. Daarop staat een hele serie van Application Programming Interfaces (API's), waar de ontwikkelaars toegang tot kunnen krijgen.

Met het portaal wil AND de ontwikkelaars meer controle geven en betere beslissingen laten maken. Zij kunnen zich eerst inschrijven voor een gratis proefversie om de functionaliteit te testen. Op de site staan al applicaties als Geocoder en ZIP+4 USA. Op termijn zullen nieuwe API's toegevoegd worden.

AND had al in mei, bij zijn beleggersdag, beloofd om met het portaal te komen. De lancering is volgens het bedrijf een mijlpaal in de digitale ommekeer van AND.