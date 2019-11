'China eist fikse concessies voor krabbel Xi'

De weder verkiezing van mr Trump staat op het spel.

De huidige regering gaat hier zeer veel voor over hebben, het gaat over hun persoonlijke portefeuille inkomsten.

Voor geld danst de beer.



Strategisch gezien is dat toch iets waar China in het verleden naar toe gestreefd heeft, het rekken tot de datum van de verkiezingen.



De Us is kapitalistisch en China is communistisch.