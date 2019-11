'Vooral werk te doen bij Air France'

Gepubliceerd op | Views: 91

PARIJS (AFN) - De strategie van Air France-KLM om de leidende positie in Europa terug te winnen, heeft vooral betrekking op aanpassingen in Frankrijk. Topman Benjamin Smith van de luchtvaartcombinatie benadrukte in een toelichting op het vijfjarenplan dat er met name bij Air France een hoop werk te verzetten is, en minder bij zustermaatschappij KLM.

De Franse maatschappij is al tijden veel minder winstgevend dan KLM. Om daar verandering in te brengen, zal onder meer de vloot bij Air France worden aangepakt. Momenteel heeft Air France volgens Smith te veel verschillende toestellen in gebruik. Het aantal 'cockpits' moet van de huidige negen naar vijf worden teruggebracht. Daarnaast moeten de vliegtuigen effectiever worden ingericht.

Het uitfaseren van de superjumbo A380, waar Air France er nog tien van heeft, noemde Smith een belangrijke sleutel tot succes. De vliegtuigen zijn volgens hem te groot en daardoor maar beperkt inzetbaar. Ook is het interieur van de toestellen verouderd, maar vliegen de kisten wel op de meest lucratieve routes van Air France. Ook wil Smith de effectiviteit op lokale routes van Air France verbeteren. Daar ligt volgens de Canadees mogelijk ook een rol weggelegd voor Transavia.