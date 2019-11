'NIBC maakt miljoenen winst op Ebury'

Gepubliceerd op | Views: 637 | Onderwerpen: NIBC

AMSTERDAM (AFN) - Zakenbank NIBC heeft mogelijk tientallen miljoenen euro's winst gemaakt op de waarde van zijn belang in fintechbedrijf Ebury. Dat concluderen analisten van ING naar aanleiding van het nieuws dat de Spaanse bank Santander 350 miljoen pond overheeft voor 50,1 procent van de aandelen van dat bedrijf. NIBC stak daar twee jaar geleden al geld in.

De marktvorsers van ING schatten het belang van NIBC in Ebury op 6,1 procent. De winst op dat belang kan ervoor zorgen dat NIBC aan zijn doelen voor de verhouding tussen kosten en winst voldoet. Die was in de eerste jaarhelft 46,3 procent, terwijl NIBC mikt op minder dan 45 procent. De ING-analisten gingen voor de tweede jaarhelft uit van een ratio van 46,1 procent, maar met de herwaarderingswinst van het Ebury-belang zou dat onder de 45 procent kunnen dalen.

ING heeft een buy-advies voor NIBC. Het aandeel NIBC stond dinsdag rond 10.40 uur 1,8 procent hoger op 7,55 euro.