AMSTERDAM (AFN) - Stoppen met de Ilva-fabriek in Tarente zou op korte termijn positief zijn voor de resultaten van ArcelorMittal. Dat zeggen analisten van ING. Volgens hen is het beeld op de langere termijn genuanceerder.

De marktvorsers wijzen op het voor dit jaar verwachte verlies van circa 600 miljoen euro bij de activiteiten. Een succesvolle terugtrekking zou op korte termijn bovendien positief zijn omdat dit ook heel wat investeringen niet meer nodig zou maken. Het staalconcern had toezeggingen gedaan om de komende jaren miljarden euro's in de Italiaanse fabriek te steken.

Op de langere termijn zijn de zaken evenwel complexer. De analisten van ING geloven nog altijd dat Ilva een ebitda-potentieel heeft van circa 600 miljoen euro. Maar gezien de lastige situatie op de Europese staalmarkt en een Italiaanse overheid die niet bepaald meewerkt, lijkt het wel steeds moeilijker te worden om het potentieel eruit te halen.

ArcelorMittal wil de Ilva-fabriek in Tarente, waar zo'n 10.000 mensen werken, binnen een maand teruggeven aan de Italianen. Rondom de stap is volgens de marktvorsers nog veel onduidelijk. Het bedrijf wijt zijn besluit aan de recente stap van de Italiaanse regering om een belangrijke milieugarantie voor de fabriek in te trekken. Volgens ArcelorMittal was de garantie een belangrijke voorwaarde in het huur- en aankoopcontract.

ING handhaaft zijn buy-advies voor ArcelorMittal, met een koersdoel van 18 euro. Het aandeel noteerde dinsdag rond 10.25 uur 0,8 procent hoger op 14,70 euro.