LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Britse tabaksfabrikant Imperial Brands heeft de omzet het afgelopen boekjaar zien groeien. De maker van sigarettenmerken als Gauloises, Winston en Davidoff en Rizla-vloeitjes had wel veel last van een Amerikaans verbod op het verkopen van gearomatiseerde e-sigaretten.

Imperial Brands zette een omzet van 31,6 miljard pond in de boeken. Dat was 30 miljard pond een jaar eerder. De opbrengsten zijn hoger dan kenners in doorsnee hadden voorzien, sinds Imperial Brands in september zijn omzetprognose aanscherpte. De winst voor belasting zakte van ruim 1,8 miljard pond naar bijna 1,7 miljard pond.

Vrij recent kwam Imperial Brands met een winstalarm naar buiten, vanwege tegenvallende verkopen van vapingartikelen na een reeks sterfgevallen die in verband worden gebracht met het gebruik van dergelijke e-sigaretten. Vapen, of dampen, is een alternatief voor roken waarbij een nicotinehoudende vloeistof wordt verdampt. Na het winstalarm ging de beurskoers van Imperial fors onderuit.

De vertrekkende topvrouw Alison Cooper, waarvoor nog geen vervanger is gevonden, sprak van een "uitdagend jaar" waarin de resultaten niet uitkwamen zoals voorzien. Imperial Brands kondigde ook aan dat Thérèse Esperdy, momenteel een onafhankelijk bestuurslid, de nieuwe voorzitter van de onderneming wordt. Die rol is vergelijkbaar met een voorzitter van de raad van commissarissen.