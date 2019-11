'Prestaties DSM al in beurswaarde verwerkt'

Gepubliceerd op | Views: 688

AMSTERDAM (AFN) - DSM heeft met zijn brede productportefeuille nog altijd een sterke marktpositie op het vlak van voeding. Volgens analisten van KBC Securities was de stijging van het onderliggende aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) in het derde kwartaal iets sterker dan verwacht. De aanhoudend sterke resultaten zijn volgens de marktvorsers grotendeels in de beurswaarde van DSM verwerkt, waardoor ze bij hun hold-advies blijven.

Onderliggend steeg het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) met 6 procent tot 426 miljoen euro, waarbij effecten van de nieuwe boekhoudmethode IFRS 16 en een tijdelijk positief effect op het vlak van vitamine vorig jaar zijn weggefilterd. Over de eerste negen maanden van dit jaar steeg dit onderliggende resultaat 8 procent. De marktvorsers van KBC, die voor heel 2019 uitgingen van een stijging van 7 procent, zullen hun prognoses licht opvoeren.

ING wijst erop dat alle divisies van DSM resultaten hebben neergezet die overeenkomen met de gemiddelde verwachtingen van analisten. Daarmee zijn zorgen onder beleggers over eventuele verlagingen van de jaarprognoses op de markt niet uitgekomen, concluderen kenners van de bank.

KBC hanteert bij zijn hold-advies een koersdoel van 115 euro. ING hanteert een buy-advies bij een koersdoel van 121,45 euro. Het aandeel stond dinsdag omstreeks 10.10 uur 0,3 procent hoger op 110,65 euro.