'Geen groot nieuws asfaltplan BAM en Heijmans'

AMSTERDAM (AFN) - De update van bouwers BAM en Heijmans over hun geplande samenvoeging van asfaltactiviteiten is geen groot nieuws. Het betekent vooral dat toezichthouder ACM meer tijd nodig heeft om de gevolgen in te schatten, zo meldt een analist van KBC Securities.

BAM en Heijmans mogen hun asfaltcentrales nog niet bundelen. Volgens de ACM is meer onderzoek nodig naar het samenvoegen van de asfaltactiviteiten. KBC wijst erop dat het onderzoek zich toespitst op twee van de tien betrokken asfaltfabrieken. "Het lijkt erop dat het proces zich in de goede richting ontwikkelt."

KBC handhaaft zijn adviezen voor BAM (hold) en Heijmans (accumulate) met koersdoelen van respectievelijk 3,75 euro en 9,50 euro. BAM stond omstreeks 09.25 uur 1,5 procent hoger op 2,43 euro en Heijmans won 0,3 procent tot 7,50 euro.