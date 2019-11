'Jindal hernieuwt interesse in Ilva-fabriek'

Gepubliceerd op | Views: 641

TARENTE (AFN/BLOOMBERG) - Het Indiase Jindal Steel & Power heeft weer mogelijk interesse in de staalfabriek Ilva in Zuid-Italië, momenteel in handen van ArcelorMittal. Dat meldde de Italiaanse krant La Repubblica zonder bronnen te noemen. ArcelorMittal wil de fabriek teruggeven aan de Italianen, omdat de overheid een belangrijke milieugarantie heeft ingetrokken.

De Italiaanse ex-premier Matteo Renzi zou positief tegen de overname van de Ilva-fabriek door Jindal Steel & Power kijken. Andere mogelijke kandidaten zijn het Italiaanse staalbedrijf Acciaieria Arvedi en de Italiaanse staatsleenbank Cassa Depositi e Prestiti, meldde de Italiaanse krant.

Jindal Steel & Power is de dochtermaatschappij van O.P. Jindal Group, een conglomeraat opgericht door de Indiase miljardair O.P. Jindal. Jindal Steel & Power wordt nu geleid door zijn zoon Naveen Jindal. JSW Steel, dat ook onder O.P. Jindal Group valt, aasde vijf jaar terug op het Italiaanse Ilva.