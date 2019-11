BAM voegt activiteiten in België samen

Gepubliceerd op | Views: 921 | Onderwerpen: België

WILRIJK (AFN) - BAM Belgium brengt Interbuild en de gebouwenafdeling van BAM Contractors samen in een nieuw bedrijf met de naam BAM Interbuild. De bouwgroep zegt daarmee klanten in Vlaanderen en Brussel nog beter te kunnen bedienen. BAM Contractors kan zich hierdoor juist focussen op de inframarkt.

De wijziging gaat per 1 januari in. Het nieuwe bedrijf komt onder leiding te staan van Marc Peeters, huidig bestuursvoorzitter van Interbuild. In deze context heeft Mark Beyst, gedelegeerd bestuurder van Interbuild, in onderling akkoord, besloten om "een nieuwe wending te geven aan zijn carrière".