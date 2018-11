Kleine uitslagen op Europese beurzen

Gepubliceerd op | Views: 347 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen lieten maandag aan het einde van de handelsdag een wisselend beeld met kleine uitslagen zien. De AEX-index in Amsterdam sloot uiteindelijk nagenoeg vlak. Beleggers verwerkten wat bedrijfsresultaten en keken verder met een schuin oog naar internationale politieke ontwikkelingen. Zo lijkt de hoop op een snelle handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China weggeëbd en werden Amerikaanse sancties tegen olieland Iran van kracht.

De AEX-index eindigde een fractie hoger op 521,94 punten. De MidKap daalde 1 procent tot 745,24 punten. De beurs in Frankfurt zakte 0,2 procent, Londen steeg juist 0,2 procent en Parijs sloot min of meer onveranderd.

In Amsterdam werd vooral gekeken naar cijfers van Vopak. Het tankopslagbedrijf was met afstand de sterkste stijger in de AEX-index met een winst van 5 procent. In de voorbije verslagperiode daalde zowel de omzet als de winst, maar de vooruitzichten van het bedrijf voor volgend jaar stemden beleggers tevreden.