Garages mogelijk dicht door cao-acties

NIEUWEGEIN (AFN) - Medewerkers van autogarage Stern in Nieuwegein en van twee andere garages in Assen leggen vanaf dinsdag mogelijk het werk neer. Een eventuele staking bij de garage van Stern in Nieuwegein kan gevolgen hebben voor Mercedes-dealers in de rest van het land.

Vanuit Nieuwegein worden Mercedes-onderdelen geleverd aan andere garages. Als die dealers onderdelen niet meer op voorraad hebben, dan kunnen reparaties aan Mercedessen vertraging oplopen, waarschuwen FNV en CNV.

De bonden hebben een ultimatum gesteld dat dinsdag afloopt om 07.00 uur, waarna in Nieuwegein en Assen voor 24 uur wordt gestaakt. Bij twee andere garages in Doetinchem en Groenlo wordt de lunchonderbreking verlengd. De acties vloeien voort uit vastgelopen onderhandelingen voor de cao's Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijven, die gelden voor zo'n 85.000 mensen. De medewerkers verzetten zich onder meer tegen het verplicht stellen van werken op zaterdag.