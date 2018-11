'Wall Street staat voor rustige opening'

Gepubliceerd op | Views: 448

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zullen maandag naar verwachting met kleine uitslagen aan de nieuwe handelsweek beginnen. Beleggers lijken om meerdere redenen voorzichtig. Vooral de tussentijdse verkiezingen, de 'midterms', houden Amerikanen bezig. Verder zijn oplopende spanningen tussen China en de VS reden voor behoudendheid. Net als de hernieuwde sancties tegen olieland Iran.

Dinsdag gaan de Amerikanen naar de stembus voor de tussentijdse verkiezingen. Nu nog hebben de Republikeinen van president Donald Trump de meerderheid in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden in handen. Trump kan daardoor redelijk ongestoord zijn gang gaan. Volgens de peilingen is het goed mogelijk dat de Republikein de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden verliest. In de Senaat lijken Trump en de zijnen wel de meerderheid in handen te houden.

Qua bedrijven staat onder meer Ferrari in de schijnwerpers. De Italiaanse automaker, met een notering in New York, deed de voorbije maanden goede zaken met zijn nieuwe modellen. De winst van het merk werd vooruitgeholpen door een belastingvoordeel.

Spotify

Verder weet Spotify de aandacht op zich gericht. De van oorsprong Zweedse muziekstreamingdienst kondigde aan tot 1 miljard dollar aan eigen aandelen in te willen gaan kopen. Vorige week kwam Spotify nog met tegenvallende cijfers naar buiten. Ook wordt gekeken in hoeverre techreus Apple de tik van vrijdag verwerkt. Het bedrijf verloor toen na cijfers 7 procent aan beurswaarde.

Verder zal er veel aandacht zijn voor de oliesector. De VS hebben de sancties tegen Iran maandag laten ingaan. De strafmaatregelen zijn bedoeld om de olie-industrie, het bankwezen, de financiële sector, de transportsector en de belangrijke havens van het land te treffen. De Amerikanen dreigen ook met maatregelen tegen bedrijven die zaken blijven doen met Iran.

Dienstensector

Op de macro-economische agenda staan onder meer data over de dienstensector op de rol. Marktonderzoekers Markit en ISM komen afzonderlijk van elkaar met data over de maand oktober.

De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag met verlies. De leidende Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent lager op 25.270,83 punten. De brede S&P 500 zakte 0,6 procent naar 2723,06 punten en technologiegraadmeter Nasdaq leverde 1 procent in op 7357,00 punten.