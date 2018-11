Spotify gaat aandelen inkopen

Gepubliceerd op | Views: 228

STOCKHOLM (AFN) - Spotify gaat voor een miljard dollar aan aandelen inkopen. Dat maakte de muziekstreamingdienst maandag bekend. Het inkoopprogramma moet in het vierde kwartaal van start gaan, waarbij in totaal 10 miljoen stukken worden ingekocht.

De van oorsprong Zweedse muziekstreamingdienst schoot na zijn beursgang in april uit de startblokken. Van de 30 procent stijging van de beurswaarde is inmiddels echter weinig meer over door de wereldwijde druk op de aandelenmarkten. Ook zitten concurrenten als Apple en Google op het vinkentouw met vergelijkbare diensten.