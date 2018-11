'Heineken richt zich op premiumbier in China'

Gepubliceerd op | Views: 117 | Onderwerpen: China, levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Heineken gaat zich door een overeenkomst met China Resources Beer (CR Beer) waarschijnlijk richten op de verkoop van premium bier in China. Volgens analisten van Liberum is dat de sleutel om hoge marges in het Aziatische land te behalen. De marktvorsers schrijven dat naar aanleiding van de ondertekening van een eerder aangekondigde miljardendeal.

Als deel van die deal neemt Heineken een belang van 40 procent in CR Beer. Daar betaalt de bierbrouwer ongeveer 1,9 miljard euro voor. Liberum merkt op dat de verhouding tussen schulden en bedrijfsresultaat iets hoger is dan de 2,5 waar Heineken op stuurt. De deal moet nog wel door toezichthouders worden goedgekeurd.

Liberum hanteert een buy-advies voor Heineken. Het aandeel stond maandag rond 11.25 uur 0,6 procent hoger op 79,88 euro.