de pakketdienst gaat volgend jaar groeien , de snelheid en hoe veel licht aan de snelheid , tijd is een belangrijke factor .

Wat gaan ze doen met hun stints , is een belangrijke transport middel , zeker voor de toekomst , ik zou zeggen over nemen problemen oplossen , dan kan hier ook winst gemaakt worden en word het in de toekomst meer dan een postbedrijf .