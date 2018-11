Gepubliceerd op | Views: 832

AMSTERDAM (AFN) - PostNL heeft de voorbije maanden vooral een hoger bedrijfsresultaat behaald dan waar op werd gerekend. Dat schrijven kenners van KBC Securities in een rapport over het postbedrijf. De omzet viel de Belgen wel ietsje tegen.

PostNL zette een onderliggend cash bedrijfsresultaat in de boeken van 23 miljoen euro. Dit was ruim een vijfde meer dan waar KBC op had gerekend. De omzet van 638 miljoen euro die PostNL meldde was minder dan de 652 miljoen euro die de kenners hadden voorzien.

Volgens KBC wist PostNL de nodige kostenbesparingen door te voeren, ondanks de aanhoudende krimp van het postvolume. Deze volumekrimp was sterker dan waar rekening mee werd gehouden. Evengoed blijft er nog veel onduidelijk.

Koopadvies

KBC zou van het bedrijf meer inzicht willen hebben in mogelijke consolidatie in de postmarkt. Ook qua oplopende kosten en het verkoopproces rond de internationale dochters Postcon en Nexive hoopt KBC van PostNL op een duidelijkere stip aan de horizon.

KBC handhaaft zijn koopadvies op PostNL met een koersdoel van 4,50 euro. Het aandeel PostNL zag maandag zijn openingswinst verdampen. Het aandeel noteerde omstreeks 09.15 uur 4,2 procent lager op 2,52 euro.