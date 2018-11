'Vopak presteert volgens verwachting'

Gepubliceerd op | Views: 247

AMSTERDAM (AFN) - Tankopslagbedrijf Vopak heeft in het afgelopen kwartaal volgens verwachting gepresteerd, stellen analisten van KBC Securities. Onder meer in Azië en het Midden-Oosten vielen de prestaties wat tegen, maar dat werd opgevangen door betere resultaten in China en Noord-Azië.

De onderneming heeft te maken met ongunstige ontwikkelingen op de oliemarkt, maar vanaf volgend jaar ziet het er weer zonniger uit. De komende tijd komt namelijk de nodige nieuwe capaciteit beschikbaar en worden de gevolgen van de kostenbesparingen volledig zichtbaar. Ook biedt de overgang naar scheepsbrandstof met een lager zwavelpercentage kansen.

KBC heeft een hold-advies met een koersdoel van 37 euro. Het aandeel Vopak ging maandag in de eerste handelsminuten 5 procent omhoog tot 41,94 euro.