Nederlander komt aan roer afvalbedrijf Renewi

LONDEN (AFN) - Afvalverwerker Renewi neemt volgend jaar afscheid van zijn topman Peter Dilnot. De Nederlander Otto de Bont volgt hem in april op, zo maakt het Brits-Nederlandse bedrijf bekend in een verklaring aan de beurs in Londen. Renewi ontstond eerder uit de fusie van de Britse Shanks Group en het Nederlandse Van Gansewinkel.

De Brit Dilnot, sinds 2012 topman van Renewi, gaat na zijn vertrek aan de slag als operationeel bestuurder van investeringsmaatschappij Melrose Industries. Zijn opvolger is geen onbekende voor Renewi. De Bont is sinds 2017 algemeen directeur van de commerciële divisie van de onderneming in Nederland. Hij was in die hoedanigheid onder meer verantwoordelijk voor de samenvoeging van verschillende bedrijfsonderdelen.