Turkse inflatie boven de 25 procent

ANKARA (AFN/BLOOMBERG) - De inflatie in Turkije is in oktober gestegen naar 25,24 procent op jaarbasis, vooral veroorzaakt door de sterk in waarde gedaalde Turkse lira. Door de goedkopere lira wordt het veel duurder om bijvoorbeeld energie en levensmiddelen te importeren.

De Turkse lira is dit jaar stevig in waarde gedaald, door zorgen over de invloed van president Recep Tayyip Erdogan op het monetair beleid en de lange diplomatieke crisis tussen Turkije en de Verenigde Staten.

De prijzen van voedsel stegen met 29,3 procent. Ook energie, transport, kleding en andere diensten en producten werden fors duurder voor Turkse consumenten. In september verhoogde de Turkse centrale bank juist nog de rente flink om de inflatie te beteugelen.