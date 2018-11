DPA voelt tekort aan hoogopgeleide professionals

Gepubliceerd op | Views: 440

AMSTERDAM (AFN) - DPA Group heeft, in de huidige hoogconjunctuur en krapte op de arbeidsmarkt, te maken met een snel oplopend tekort aan hoogopgeleide professionals. Dat belemmert de detacheerder in verdere groei, zo waarschuwde het bedrijf maandag in een handelsbericht.

DPA heeft inmiddels ,,de focus verlegd van autonome groei naar versterking van de kernactiviteiten''. De onderneming heeft maatregelen getroffen om de kostenstructuur in lijn te brengen met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. DPA stuurt naar eigen zeggen scherp op rendement en kostenefficiëntie.

In het derde kwartaal haalde DPA een omzet van 39,2 miljoen euro. Dat is een stijging van bijna 15 procent ten opzichte van een jaar eerder en werd volledig gerealiseerd op basis van autonome groei. Het bedrijfsresultaat (ebitda) bleef stabiel op 2,6 miljoen euro en de nettowinst kwam uit op 1,3 miljoen euro. Een jaar eerder bleef er onder de streep nog 1,4 miljoen euro over.