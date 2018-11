Lagere omzet en winst voor Vopak

Gepubliceerd op | Views: 499

ROTTERDAM (AFN) - Vopak heeft in het afgelopen kwartaal een iets lagere omzet gehaald dan een jaar eerder. Ook de winst van het tankopslagbedrijf viel lager uit, mede door een eenmalige last vanwege het afstoten van een terminal in Venezuela. Vopak verwacht dat de resultaten dit jaar nog onder druk staan door wisselkoerseffecten, maar volgend jaar flink zullen stijgen.

De omzet van Vopak kwam uit op 311,4 miljoen euro, iets lager dan de 312,1 miljoen euro van vorig jaar, maar wel iets hoger dan in de voorgaande periode. Daar bleef onder de streep 36,7 miljoen euro van over, fors minder dan de 86,8 miljoen euro van vorig jaar. De last voor Venezuela werd deels goedgemaakt door een eenmalige bate van ruim 19 miljoen euro als gevolg van een nieuw pensioenakkoord in Nederland.

Wisselkoerseffecten hadden een negatief effect op de resultaten van Vopak. Die houden de rest van dit jaar nog aan. Bovendien is de bezettingsgraad gezakt naar 86 procent van 90 procent vorig jaar. Dat komt door veranderende marktomstandigheden in de olie-industrie.

Vopak rekent voor volgend jaar op een aanzienlijk verbeterd bedrijfsresultaat (ebitda). Dat kwam in de afgelopen periode uit op 204,7 miljoen euro. Een uitbreiding van de capaciteit moet daarbij helpen. Zo werd in de afgelopen periode al een derde van een terminal in Singapore, waar Vopak deels eigenaar van is, opgeleverd. Het tankopslagbedrijf kondigde verder aan uit te willen breiden in Zuid-Afrika en in Vlissingen. Die uitbreidingen worden evenwel pas over twee jaar opgeleverd.