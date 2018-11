'Verzekeringsgroep uit Bermuda aast op Vivat'

Gepubliceerd op | Views: 0

AMSTERDAM (AFN) - De Nederlandse verzekeraar Vivat, bekend van Zwitserleven en Reaal, komt mogelijk in andere buitenlandse handen. Vivat, door zijn Chinese eigenaar Anbang te koop gezet, heeft de interesse getrokken van Athora. Deze op Bermuda gevestigde verzekeringsgroep zou Vivat in zijn geheel willen overnemen of samen met een andere partij, melden bronnen bekend met het proces tegen het Financieele Dagblad.

De belangstelling van Athora is opvallend omdat het om een jonge, niet-Europese verzekeringsgroep gaat. Wel heeft Athora grote ambities op de krimpende Europese markt voor levensverzekeringen. Daarmee is het bedrijf niet de enige: sinds enkele jaren hebben steeds meer partijen, waaronder private equity, interesse in portefeuilles met Europese levensverzekeringen. Zij kopen die op en denken eraan te kunnen verdienen door onder meer kosten te besparen en de premiegelden slimmer te beleggen.

De vraag is hoe De Nederlandsche Bank (DNB) aankijkt tegen zo’n exotische nieuwkomer. Duidelijk is dat de toezichthouder consolidatie in de volle Nederlandse verzekeringssector wil, maar het liefst ziet dat traditionele, Nederlandse verzekeraars daarin een hoofdrol spelen.