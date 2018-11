Heineken verwacht naast de verkoop van meer premiumbier ook door kosten terug te dringen de winstgevendheid in China te verbeteren.



DAT IS EEN HANDELSMERK VAN MR BOXMEER



"KOSTEN TERUGDRINGEN, EN ZO DE WINSTGEVENDHEID TE VERBETEREN"





Als je dat in boerenpummel taal vertaald kun je zeggen



"Kijk eens aandeelhouders, heb weer winst gemaakt !!! kan ik effe vangen."



En ik spreek uit eigen ervaring deze Boxmeer strooit nu al 8 a 9 jaar zand in de ogen van aandeelhouders. Het lijkt goed te gaan, want zie de winst.

Maar er is 1 grote maar, geen enkele aandeelhouder is op de hoogte dat er nog veel meer omzet te halen was.

Iedere aandeelhouder die zich eens goed in de nederlandse markt zou verdiepen, zou er achter komen dat het juist helemaal niet goed gaat.

Door Mr V Boxmeer zijn de laatste 8 jaar meer kosten bespaard dan gezond is voor de verkoop en service die Freddy zo hoog had staan.

Mr V Boxmeer heeft een vriendjespolitiek gecreëerd, waar alleen maar ja knikkers rondlopen die allemaal een graantje meepikken.

Loop je niet met de lijn van Boxmeer me', dan is er geen plaats voor je, en dan kun je beter als makke lammetjes achter de kudde aanlopen.



Uit eigen ervaring heb ik de laatste 8 jaar meer omzet zien weglopen dan Mr Van Boxmeer heeft bezuinigd. Er heerst een arrogante sfeer, alsof het merk zich vanzelf verkoopt.



En natuurlijk winst is winst en + is + zo conclusie Mr V Boxmeer is een Top SEO.



Nou ik kan diep uit mijn hart de aandeelhouders mededelen, dat ze een hoop geld hebben misgelopen de afgelopen jaren. En dat zouden ze zelf met een beetje marktonderzoek wel opmerken. En concluderen dat die 1,5 mil aan aandelenpakketten ieder functie jaar, totaal niet terecht zijn.



O ja die waren bedoeld om hem te laten blijven al die Jaren, of hij godverdomme ergens anders naar toe zou gaan. Wat is er nou lekkerder dan alle macht in handen te hebben, en alleen maar makke lammetjes onder je te hebben staan.



Ja dat brussels bedrijfje van zijn overleden Schoonvader, heeft V Boxmeer veel goeds gedaan, en hij heeft in al die functie jaren goed voor zijn pensioen gezorgd. Zodat hij naar zijn CEO tijd lekker kan beuren van grondstoffen handeltje en schimmen zaakjes in Africa.



Heineken heeft 1 grote fout gemaakt, deze arrogante CEO op zijn blauwe ogen te geloven.

En te weinig toezicht gehouden in het totale plaatje.



De arbeider op de werkvloer was voor Freddy net zo belangrijk als zijn CEO, daarom betaalde Freddy nooit geen bonus aan CEO's.



Dat heeft het bestuur verzonnen om zo de zakkenvullers vast te kunnen houden, en daar zelf dan natuurlijk ook weer beter van te worden.



Aandeelhouders rij eens een dag door Nederland, en vraag eens bij horecazaken, wat hun ervaringen zijn met Heineken. Jullie zullen versteld staat, van de omzet die heineken laat liggen. En de klanten zullen je dan vertellen wat juist heb vermeld, ARROGANTIE.



Mijn voorspellingen voor laatste kwartaal minder omzet, en minder winst waarom de tactiek van winst maken door middel van kosten besparen is niet meer haalbaar. want in nederland is alles al kapot bezuinigd. En wacht maar, word het een slechte zomer dan kan er zo nog maar 2 x een kwartaal min min aankomen.



1plus punt voor de toekomst van het Aandeel Heineken, aandelen komen op de dag dat V Boxmeer zijn spullen pakt en misschien Heineken weer echt heineken bloed aan de top krijgt.



Wie weet maakt Alex het merk weer een biertje om trots op te zijn !!!!