Elastic schittert bij beursdebuut in New York

AMSTERDAM (AFN) - Het Amsterdamse zoekbedrijf Elastic heeft vrijdag een opmerkelijk beursdebuut beleefd in New York. De koers van de techstart-up eindigde ruim 94 procent hoger dan de introductiekoers. Daardoor heeft het in 2012 opgerichte bedrijf een marktwaarde gekregen van bijna 5 miljard dollar.

Bij de beursgang werden de aandelen in de markt gezet voor 36 dollar per stuk. Aan het einde van de handelsdag waren ze 70 dollar waard. Mede-oprichter Steven Schuurman, die ongeveer een vijfde van de onderneming in handen heeft, is zo honderden miljoenen dollars rijker geworden.

Elastic heeft software ontwikkeld om grote databestanden te doorzoeken. Het bedrijf rekent onder meer eBay, Airbus, Vimeo en Ticketmaster tot zijn klanten.