Stevige verliezen op Wall Street

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden vrijdag tijdens de middaghandel in New York flink op verlies. Net als in Europa reageerden beleggers op Wall Street op de stijgende rentes op de obligatiemarkt. Daarnaast ging de aandacht uit naar het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid.

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 1,2 procent lager op 26.313 punten. De brede S&P 500 zakte 1,1 procent tot 2871 punten en de technologiebeurs Nasdaq leverde 2 procent in tot 7723 punten.

Uit het banenrapport bleek dat de Amerikaanse arbeidsmarkt in september een knauw heeft gekregen van de tropische orkaan Florence. Mede daardoor kwamen er minder banen bij dan voorzien. De werkeloosheid daalde wel naar het laagste niveau sinds 1969.

Stijgende rentes

De sterk stijgende rentes op Amerikaanse staatsobligaties worden vooral veroorzaakt door goede cijfers over de economie van eerder deze wek. Daardoor wakkerde de verwachting aan dat de rente sneller zal stijgen, wat weer een negatief effect heeft op de aandelenhandel.

Het Amsterdamse zoekbedrijf Elastic beleefde een opmerkelijk beursdebuut in New York. De koers van het technologiebedrijf noteerde bijna 94 procent hoger dan de introductiekoers. Elastic heeft software ontwikkeld om grote databestanden te doorzoeken. Het bedrijf rekent onder meer eBay, Airbus, Vimeo en Ticketmaster tot zijn klanten.

Tesla

De koers van Tesla ging bijna 8 procent onderuit. Topman Elon Musk heeft kort nadat hij een schikking had getroffen met de Amerikaanse beurswaakhond SEC een tweet verstuurd waarin hij de toezichthouder provoceert. De deal van Musk is echter nog niet bekrachtigd door de rechter.

Snap, het bedrijf achter de populaire app Snapchat, leverde een kleine 2 procent in. Donderdag stond de koers al flink onder druk door kritische analistenrapporten waarin zorgen werden geuit over de tegenvallende gebruikersaantallen bij Snapchat. Groothandelsbedrijf Costco Wholesale ging na kwartaalcijfers verder ruim 5 procent omlaag.

De euro was 1,1515 dollar waard, evenveel als bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 74,64 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 84,54 dollar per vat.