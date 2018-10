Stevige min voor hoofdindex Amsterdam

Gepubliceerd op | Views: 1.183

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index op de beurs in Amsterdam stond vrijdagmiddag op verlies. Ook de andere graadmeters in Europa gingen omlaag. Beleggers zijn erg nerveus vanwege de stijgende rentes op de obligatiemarkt. Het aanhoudende handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China zorgde daarnaast voor stevige verliezen bij de grondstoffenbedrijven. Ook was er een banenrapport in de VS.

De AEX noteerde kort na de opening op Wall Street 0,9 procent in de min op 538,96 punten. De MidKap daalde 1 procent tot 775,59 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen verloren tot 1,1 procent.

Staalconcern ArcelorMittal was de grootste verliezer in de AEX, met een min van ruim 4 procent. Ook elders in Europa gingen de grondstoffenbedrijven omlaag. In Londen zakten Anglo American, Antofagasta en BHP Billiton tot meer dan 4 procent.

Credit Suisse

Verlichtingsbedrijf Signify was eveneens niet bepaald in trek. Het aandeel noteerde 2,7 procent lager na een negatief analistenrapport van Credit Suisse over de verlichtingssector. Bij de kleinere bedrijven kelderde Wessanen bijna 20 procent. ING verlaagde het koersdoel voor het voedingsbedrijf en handhaafde het verkoopadvies.

In Amsterdam stond Unilever (min 0,1 procent) daarnaast in de schijnwerpers. Het voedings- en wasmiddelenconcern ziet voorlopig af van de versimpeling van de structuur. Daarmee gaat ook de geplande verhuizing van het hoofdkantoor van Londen naar Rotterdam niet door. Volgens het bedrijf konden vooral Britse aandeelhouders zich niet vinden in de wijzigingen.

Apple

Een bericht over mogelijke Chinese spionagechips in apparatuur van Amazon en Apple zorgde voor commotie in de technologiesector en bij de toeleveranciers van Apple. In Frankfurt zakte Dialog Semiconductor een kleine 4 procent, net als STMicroelectronics in Parijs. In Amsterdam hoorden chipbedrijven ASMI en Besi bij de dalers in de MidKap met verliezen tot ruim 2 procent. ASML leverde 1,2 procent in bij de hoofdfondsen.

De euro was 1,1536 dollar waard, tegen 1,1513 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,3 procent tot 74,12 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 84,20 dollar per vat.