Shell topman samen met Mark Rutte en Pechtold en een minister en een media figuur met nog wat aanhang borrelen op de Bilderbergmeeting. Dat is een heel zware delegatie uit Nederland in overweging nemende dat het aantal deelnemers is gemaximaliseerd op 100 van over de gehele wereld !

Doel van deze club is de totale globalisering, dus NL is dan hooguit een provincie van hun droom: de nieuwe wereldorde. Terwijl dat in feite gewoon landverraad is, met als maximum straf levenslang of de strop.