Banengroei VS zakt flink in

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in september flink ingezakt in vergelijking met een maand eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Arbeid.

Exclusief de landbouw kwamen er vorige maand 134.000 banen bij. Economen waren in doorsnee uitgegaan van 185.000 nieuwe arbeidsplaatsen. De banengroei in augustus werd opwaarts bijgesteld tot 270.000, van een eerder gemelde 201.000 banen. De werkloosheid kwam uit op 3,7 procent, tegen 3,9 procent een maand eerder. Dat is het laagste niveau in 48 jaar.

De banencijfers werden beïnvloed door de tropische orkaan Florence omdat bijvoorbeeld restaurants en winkels dichtbleven en personeel niet kwam werken. Economen verwachten dan ook dat er volgende maand sprake zal zijn van een duidelijke opleving van de banengroei, gezien de kracht van de Amerikaanse arbeidsmarkt.

Het gemiddelde uurloon ging met 0,3 procent omhoog op maandbasis. Dit cijfer komt overeen met de verwachtingen van economen. In augustus gingen de uurlonen volgens een herziene raming ook met 0,3 procent omhoog.

Gegevens over de banen- en loongroei zijn een belangrijke indicator voor de Amerikaanse economie en spelen een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Amerikaanse Federal Reserve. Er wordt verwacht dat de Fed in december de rente nog een keer gaat verhogen. Dat zou de vierde renteverhoging van dit jaar worden.