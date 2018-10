Matrassenreus wil 700 filialen sluiten

Gepubliceerd op | Views: 2.184

HOUSTON (AFN) - De Amerikaanse matrassenreus Mattress Firm probeert via een aantal kunstgrepen toch in bedrijf te blijven. De onderneming heeft al uitstel van betaling aangevraagd. Ook liggen er plannen klaar om zevenhonderd winkels te sluiten plus een voorstel voor een doorstart, waarbij schuldeisers een belang zouden krijgen in het bedrijf.

De winkelketen, goed voor zo'n 3000 filialen, kampt met stevige concurrentie van onlinenieuwkomers als Casper Sleep. Moederbedrijf Steinhoff is ook niet bij machte om te hulp te schieten. Die Zuid-Afrikaanse meubelgigant verkeert zelf in financieel zwaar weer sinds een boekhoudschandaal aan het licht kwam.

Het formeel in Nederland gevestigde Steinhoff heeft miljarden aan schuld en heeft ook claims van beleggers aan de broek wegens misleiding in aanloop naar de financiële neergang. Eén van die rechtszaken dient in Nederland.

Mattress Firm is verre van de enige grote Amerikaanse retailer die recentelijk in problemen is gekomen. Eerder viel al het doek voor speelgoedwinkelketen Toys "R" Us. Bij andere ketens, bijvoorbeeld Gymboree en Payless ShoeSource, is flink gereorganiseerd.