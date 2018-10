Matrassenreus Mattress Firm is bankroet

Gepubliceerd op | Views: 943

HOUSTON (AFN) - De Amerikaanse matrassenverkoper Mattress Firm heeft faillissement aangevraagd. Het onderdeel van de Zuid-Afrikaanse meubelgigant Steinhoff heeft al langer last van de moordende concurrentie van vooral online matrassenverkopers.

De winkelketen kan niet aankloppen bij Steinhoff. Het moederbedrijf verkeert zelf in financieel zwaar weer sinds een boekhoudschandaal aan het licht kwam. Het formeel in Nederland gevestigde Steinhoff heeft miljarden aan schuld en heeft ook claims van beleggers aan de broek wegens misleiding in aanloop naar de financiële neergang. Eén van die rechtszaken dient in Nederland.

Mattress Firm liet eerder al weten dat het te veel winkels heeft. Dat zijn er dit jaar nog ruim 3300 filialen, al zo'n 10 procent minder dan in 2016.