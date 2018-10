'Voorlopig geen grote deals voor Unilever'

Gepubliceerd op | Views: 411

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Dat de versimpeling van de structuur bij Unilever voorlopig van de baan is, betekent volgens kenners dat het bedrijf zich voorlopig ook niet zal mengen in grote overnamedeals. Bij zakenbank Berenberg spreken ze van een overwinning voor houders van Britse aandelen, maar ook van een frustrerende ontwikkeling voor het bedrijf zelf.

Volgens analist James Target van Berenberg is het goed dat er onzekerheid is weggenomen. Voor de korte termijn spreekt de kenner dan ook van een positieve ontwikkeling. Voor het management van Unilever is het schrappen van het plan volgens hem beschamend. Juist omdat ze een uitgebreide lobby voerden om tot een versimpeling te komen.

Volgens UBS-collega Pinar Ergun zal Unilever op termijn een nieuwe poging wagen. Zij wijst daarbij op de reactie van het bestuur van Unilever die nog altijd achter het plan van de versimpeling blijft staat. Het schrappen van de preferente aandelen NV van Unilever noemt Ergun een positieve ontwikkeling, net als het gegeven dat Unilever op de beurs in Londen zijn notering houdt in de hoofdindex FTSE 100. Ze wijst er verder op dat de waardering voor het aandeel afhankelijker wordt van de operationele prestaties van het bedrijf.

Bij Bloomberg Intelligence wijzen ze op het vermoedelijk uitblijven van grote deals. De taak van het Unilever-bestuur is onder meer om alle aandeelhouders tevreden te stellen. Hier was volgend de kenners in deze beslissing geen sprake van.