Unilever klimt op Damrak

AMSTERDAM (AFN) - Het aandeel Unilever klom vrijdag op het Damrak nadat het levensmiddelenconcern liet weten dat verhuizing van het hoofdkantoor voorlopig van de baan is. De Europese beurzen gingen verder omlaag na de zware verliezen een dag eerder. Beleggers keken uit naar het Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag wordt vrijgegeven.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de min op 543,04 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 780,53 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,4 procent.

Unilever behoorde tot de kopgroep van de hoofdfondsen met een winst van 0,5 procent. Het voedings- en wasmiddelenconcern ziet voorlopig af van de versimpeling van de structuur. Daarmee gaat ook de geplande verhuizing van het hoofdkantoor naar Rotterdam niet door. Volgens het bedrijf konden vooral Britse aandeelhouders zich niet vinden in de wijzigingen.

Signify

Grootste daler was verlichtingsbedrijf Signify met een verlies van 3,1 procent na een negatief analistenrapport van Credit Suisse. Staalconcern ArcelorMittal volgde met een min van 3 procent.

Een bericht over mogelijke Chinese spionagechips in apparatuur van Amazon en Apple zorgde voor commotie in de technologiesector en bij de toeleveranciers van Apple. In Frankfurt zakte Dialog Semiconductor 2,6 procent, terwijl STMicroelectronics in Parijs 2,4 procent verloor. In Amsterdam waren de chipbedrijf Besi en ASMI de grootste dalers in de MidKap met verliezen van ruim 2 procent.

TomTom

TomTom was de grote winnaar bij de middelgrote bedrijven met een plus van 2,4 procent. Kepler Cheuvreux verhoogde zijn aanbeveling voor de navigatiedienstverlener naar kopen. Bij de kleinere bedrijven kelderde Wessanen 15,7 procent. ING verlaagde het koersdoel voor het voedingsbedrijf en handhaafde het verkoopadvies.

Stern Groep won 0,9 procent. Het mobiliteitsconcern heeft Finus Porsius aangesteld als de nieuwe financieel directeur. Portius neemt de taken over van Arthur Swijter die recent terugtrad.

De euro was 1,1505 dollar waard, tegen 1,1513 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent tot 74,87 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 85,03 dollar per vat.