'Unilever, tech en banen in focus op beurzen'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent vrijdag waarschijnlijk licht hoger. Unilever staat in de schijnwerpers na het afblazen van de verhuizing van zijn hoofdkantoor. Ook elders in Europa lijken de beurzen met kleine winsten te beginnen. De beurshandel staat in het teken van het Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag wordt vrijgegeven. Verder wordt gekeken naar de technologiesector.

Unilever meldde dat het na druk van met name Britse aandeelhouders afziet van de verhuizing van zijn Britse hoofdkantoor naar Rotterdam. Ook de versimpeling van de bedrijfsstructuur is voorlopig van de baan. Meerdere grote aandeelhouders hadden zich tegen die plannen gekeerd.

Bloomberg BusinessWeek meldde dat de datacenterapparatuur van Amazon Web Services en Apple mogelijk via chips van het Chinese serverbedrijf Super Micro kunnen worden bespioneerd door de Chinese overheid. Apple, Amazon en Super Micro spraken het bericht tegen. De Aziatische toeleveranciers van Apple en Chinese technologiebedrijven stonden vrijdag flink onder druk door het bericht.

Unilever

Op het Damrak blijft Unilever in de schijnwerpers staan. Het levensmiddelenconcern schrapt de belissing om zijn structuur te versimpelen vanwege te weinig steun bij aandeelhouders. Het verzet tegen de verhuizing van het hoofdkantoor van Unilever van Londen naar Rotterdam nam steeds meer toe. Aandeelhouders zoals Aviva, Schroders en Legal & General waren tegen de verhuizing.

Het aandeel TomTom zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Kepler Cheuvreux verhoogde zijn aanbeveling voor de navigatiedienstverlener naar kopen.

Heijmans

Heijmans maakte bekend 200 woningen te gaan ontwikkelen en bouwen in het Rotterdamse Havenkwartier. Met het project is 90 miljoen euro gemoeid.

Stern Groep kondigde aan Finus Porsius te hebben aangesteld als de nieuwe financieel directeur van het mobiliteitsconcern. Portius neemt de taken over van Arthur Swijter die recent terugtrad. Porsius is sinds 2004 in dienst van Stern.

Overstap Envipco

De maker van statiegeldsystemen Envipco liet weten zijn primaire notering te veranderen van de beurs in Brussel naar Amsterdam. De overstap moet op 11 oktober effectief zijn. Volgens Envipco verandert er voor de aandeelhouders verder niets.

De euro was 1,1502 dollar waard, tegen 1,1513 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent tot 74,85 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 85,01 dollar per vat.