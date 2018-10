Verhuizing Unilever voorlopig van de baan

De kruideniers in Nederland zullen wel blij zijn. Die denken dat het MKB bepalend is voor de welvaart in Nederland. Maar de werkelijke welvaart wordt bepaald door de mate waarin wij participeren in de globale handel en business en hierin spelen met name multinationals een rol.



Dus bijzonder jammer dat Unilever haar hoofdkantoor niet in Nederland vestigt en zuur dat nationalistische motieven er toe leiden dat Unilever niet haar structuur vereenvoudigd. Maar nog zorgelijker is het opstekende anti-multinational sentiment in Nederland binnen de media, tweede kamer en andere gremia, waarbij het kennelijk geweldig is om deze belangrijke pilaren voor de welvaart te bashen.



Maar ach, als de bedrijven hun hoofdkantoor naar het buitenland verhuizen dan lost het vraagstuk van de dividendbelasting zich zelf op. Waar een land helaas klein in kan zijn.