Samsung rekent op recordwinst dankzij chips

SEOUL (AFN) - Elektronicaconcern Samsung rekent op een record in de operationele winst van het derde kwartaal. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern profiteerde in de drie maanden tot september voornamelijk van een sterke vraag naar chips.

In een vooruitblik op de definitieve kwartaalcijfers meldt 's werelds grootste maker van smartphones en chips een bedrijfsresultaat van circa 17,5 miljard won (13,5 miljard euro), een stijging van ruim 20 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst steeg daarmee sneller dan de omzet, die een kleine 5 procent toenam tot 65 miljard won.

Chips waren goed voor bijna 80 procent van de operationele winst, voornamelijk door de toename van datacenters voor cloudsystemen. Of Samsung recordwinsten kan blijven boeken is nog wel een vraagteken, want analisten verwachten dat de prijzen voor chips hun piek hebben bereikt en zullen zakken.

Zorgen over smartphones

Een grote zorg voor Samsung is de tak voor smartphones. Die ondervindt steeds hevigere concurrentie van goedkopere Chinese merken als Xiaomi en Huawei, dat in het tweede kwartaal Apple inhaalde als op een na grootste verkoper van mobiele telefoons. Samsung boekte vorig kwartaal nog een lager dan verwachte winst door tegenvallende prestaties van zijn mobieltjesdivisie.

Om weer blikvanger te worden op de smartphonemarkt, werkt Samsung onder meer aan een opklapbare smartphone. Dat nieuwe model wordt mogelijk november al onthuld, liet de topman van de mobiele divisie onlangs weten.