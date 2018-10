Wijziging in management Probiodrug

Gepubliceerd op | Views: 575 | Onderwerpen: biotechnologie

HALLE (AFN) - Probiodrug neemt afscheid van bestuurder Inge Lues, die als hoofd ontwikkeling bij het biotechnologiebedrijf in dienst was. Dat werd vrijdag bekendgemaakt. Lues werkte sinds 2008 voor het bedrijf. De laatste vijf jaar zat ze in het bestuur.

Lues wordt opgevolgd door Michael Schaeffer die als Chief Business Officer onder meer de leiding krijgt over de onderzoek en ontwikkelactiviteiten van het bedrijf.

Schaeffer werd eerder benoemd tot executive vice president Business and Strategy. Hij is al vijftien jaar actief in de farma- en biotechindustrie.