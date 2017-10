Wall Street zet recordreeks voort

Gepubliceerd op | Views: 39

NEW YORK (AFN) - Wall Street heeft zijn recordreeks donderdag voortgezet. Beleggers keken vooral uit naar de maandcijfers van de Amerikaanse overheid over de arbeidsmarkt. Dat rapport, dat vrijdag wordt gepubliceerd, is van grote invloed op het rentebeleid van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken.

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent hoger op 22.775,39 punten. De bredere S&P 500 ging 0,6 procent omhoog naar 2552,07 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 0,8 procent bij en kwam op 6585,36 punten.

Vooral financiële waarden en technologieaandelen waren in trek. Sterkste stijger in de Dow was de bank Goldman Sachs met een winst van 2,4 procent, gevolgd door softwarereus Microsoft die 1,7 procent won. Smartphonemaker Apple en vliegtuigbouwer Boeing kregen er allebei 1,2 procent bij.

Hoofdfondsen

Sterkste daler bij de hoofdfondsen was zorgverzekeraar UnitedHealth met een min van 1,3 procent. Ook entertainmentgroep Walt Disney en producent van drogisterijartikelen Procter & Gamble stonden onder aan de Dow, allebei met een verlies van 0,4 procent.

Drankenproducent Constellation Brands, onder meer bekend van biermerk Corona, kwam met beter dan verwacht kwartaalcijfers. Het bedrijf verhoogde bovendien zijn winstverwachting voor dit jaar. Beleggers beloonden dat met een koerswinst van 4 procent.

Seaworld

De uitbater van zeedierenparken SeaWorld Entertainment verloor 6,5 procent. Het Britse Merlin Entertainment, exploitant van onder meer Madame Tussauds en Legoland, zou een deel van het bedrijf willen overnemen. Analisten toonden zich evenwel sceptisch over een opsplitsing.

Netflix won in de Nasdaq ruim 5 procent. De aanbieder van internettelevisie kondigde aan dat zij flink wil investeren in nieuwe series en films om het aanbod aantrekkelijk te houden voor consumenten. Die moeten daarvoor wel dieper in de buidel gaan tasten.

De euro was 1,1705 dollar waard, tegen 1,1710 dollar toen eerder op de dag de Europese beurzen sloten. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,5 procent tot 50,74 dollar. De Brentprijs, die onder meer van toepassing is op olie die in de Noordzee wordt gewonnen, ging 2,1 procent omhoog naar 56,98 dollar per vat.