Altice en KPN koplopers in AEX

Gepubliceerd op | Views: 849

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam bleef donderdag hangen rond de slotstand van een dag eerder. Ook de andere Europese beurzen lieten weinig beweging zien. Beleggers hielden hun blik gericht op de politieke crisis in Spanje en keken uit naar het belangrijke Amerikaanse banencijfer, dat vrijdag wordt vrijgegeven.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 542,07 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 830,27 punten. Londen won 0,3 procent, Parijs steeg 0,1 procent en Frankfurt zakte 0,1 procent. In Madrid (plus 0,8 procent) toonde de beurs wat herstel na het zware koersverlies een dag eerder.

Grootste stijgers in de AEX waren kabel- en telecombedrijf Altice en telecomconcern KPN met winsten van 1,2 en 0,9 procent. Levensmiddelenbedrijf Unilever volgde met een plus van 0,7 procent. Digitaal beveiliger Gemalto en uitzender Randstad stonden onderaan met verliezen van 1,7 en 0,6 procent.

Minnen

In de MidKap sloten advies- en ingenieursbureau Arcadis en verzekeraar ASR de rij met minnen van 1,2 en 0,6 procent. Bouwbedrijf VolkerWessels en trustkantoor Intertrust gingen aan kop met plussen van 0,6 en 0,5 procent.

Bij de kleinere bedrijven won Fagron 1,8 procent. De leverancier aan apotheken neemt het Braziliaanse All Chemistry over. Volgens topman Hans Stols praat Fagron momenteel ook met andere overnamekandidaten in de regio's Europa en Noord- en Zuid-Amerika.

Claimstichting

Van Lanschot Kempen klom 0,4 procent. De vermogensbeheer heeft een nieuwe claimstichting aan zijn broek. Het gaat om Van Lanschot Claim die boze ex-klanten vertegenwoordigt die gedwongen zijn overgegaan naar Promontoria.

In Frankfurt daalde Osram Licht meer dan 3 procent. Siemens (min 0,4 procent) heeft vrijwel zijn gehele resterende belang in de voormalige verlichtingsdivisie verkocht aan institutionele beleggers. Het gaat om een deelneming van ruim 17 procent met een waarde van dik 1,2 miljard euro.

Passagiers

EasyJet steeg ruim 1 procent in Londen. De luchtvaartmaatschappij heeft in de maand september 11 procent meer passagiers vervoerd dan in dezelfde maand een jaar eerder.

De euro was 1,1771 dollar waard, tegen 1,1762 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent in prijs tot 50,01 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 55,94 dollar per vat.