Siemens heeft belang in Osram verkocht

BERLIJN (AFN/BLOOMBERG) - Siemens heeft vrijwel zijn gehele resterende belang in de voormalige verlichtingsdivisie Osram Licht verkocht aan institutionele beleggers. Het gaat om een deelneming van ruim 17 procent met een waarde van dik 1,2 miljard euro.

Osram werd in 2013 door Siemens naar de beurs gebracht. Het vroegere moederbedrijf bleef daarna wel de grootste aandeelhouder. Siemens heeft nu aangeven nog slechts een klein aantal aandelen in Osram aan te houden in verband met bepaalde warrants voor 2019. De opbrengst van de verkoop van het belang wil Siemens gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden.