Omzetgroei voor kledingwinkelbedrijf FNG

MECHELEN (AFN) - Kledingwinkelbedrijf FNG, dat een beursnotering heeft in Amsterdam en Brussel, heeft de omzet in het afgelopen jaar zien stijgen. Dat kwam naar voren uit een handelsbericht van de eigenaar van kledingwinkels als Claudia Sträter, Miss Etam en Steps.

De opbrengsten van FNG kwam uit op ruim 273 miljoen euro, van 251 miljoen euro een jaar terug. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) dikte met bijna 14 procent aan tot 28,5 miljoen euro. Volgens FNG tonen de halfjaarcijfers aan dat de omzet "positief evolueert naar 534 miljoen euro op jaarbasis met een stijgende operationele bedrijfscashflow van 55,8 miljoen euro, door schaalvoordelen en integratie- en synergievoordelen".

FNG kondigde begin juli aan het Scandinavische Ellos Group over te nemen voor 229 miljoen euro. De deal wordt gefinancierd met contant geld en aandelen. Het in het Zweedse Borås gevestigde Ellos is een e-commercebedrijf in mode en interieur. Het voert de merken Ellos, Jotex, Stayhard en Homeroom en heeft ongeveer 1,7 miljoen actieve klanten.