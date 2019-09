Heeft iemand een verklaring dat twee onderzoeksinstituten met totaal verschillende Inkoopmanagersindexen komen?



> De ene - ISM - zegt dat de business activiteit van de dienstensector in de VS sterk is gestegen (stevige groei)



> De andere - Markit - zegt dat de business activiteit van de dienstensector in de VS weliswaar nog wel groeit, maar op het laagste niveau sinds jaren.



En wat zegt dit over de betrouwbaarheid van dit soort data, als twee instanties met totaal verschillende uitkomsten komen?