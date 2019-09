de amerikaanse aandelenmarkten stijgen nu hard omdat de economische vooruitzichten lijken te verbeteren, terwijl de markten eerst hard stegen omdat de vooruitzichten juist verslechterden, wat een renteverlaging mogelijk zou maken. je zou zeggen: het kan niet allebei waar zijn, maar het is toch zo. en de besprekingen met china, die overigens al een keer of 10 zijn mislukt, zouden eerst in september zijn, nu pas in oktober. negatief zou je zeggen, maar de markt is weer een feest voor beleggers!