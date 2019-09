Naspers rondt aandelenruil met Ctrip af

Gepubliceerd op | Views: 296

KAAPSTAD (AFN) - Naspers heeft de aandelenruil met het Chinese reisplatform Ctrip afgerond. De Chinezen kregen het belang dat het Zuid-Afrikaanse media- en techbedrijf had in MakeMyTrip in ruil voor 5,6 procent van de aandelen. De ruil was in april aangekondigd.

Naspers investeert veel in internetbedrijven. De divisie waar al die belangen in zijn ondergebracht wordt op eigen benen gezet onder de naam Prosus en krijgt later deze maand een notering in Amsterdam.