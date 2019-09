ING grijpt mogelijk weer in bij handelstak

Gepubliceerd op | Views: 507

AMSTERDAM (AFN) - ING overweegt verder het mes te zetten in zijn handelsdivisie als de marktomstandigheden niet verbeteren. Dat zei topman Ralph Hamers in een interview met persbureau Bloomberg.

"Als de omstandigheden aanhouden en de markten blijven zoals ze zijn dan denk ik dat verdere herstructureringen nodig zijn", zo liet Hamers optekenen. "Daar kijken we doorlopend naar."

ING worstelt al geruime tijd met de winstgevendheid van zijn marktendivisie. De tak met slechts een paar honderd medewerkers zit sinds een paar jaar in Londen. Toen verdwenen afdelingen in Brussel en Amsterdam. Vorige week meldde het FD al dat er nog eens 35 banen worden geschrapt bij 'markten'. Dat is nog niet bevestigd.

Gedisciplineerd

De bank schroomt volgens Hamers niet om afdelingen te sluiten die niet renderen. "We zijn erg gedisciplineerd in het beëindigen van dingen die geen geld opleveren, nu en in de toekomst."

Voor de marktendivisie is dat nu volgens hem niet aan de orde. "Als je een bank bent, zoals wij, en als je actief bent in de groothandel en je weg goed weet in specifieke sectoren, dan is er altijd ruimte voor een marktentak."