FNV Luchtvaart: KLM aan zet

AMSTERDAM (AFN) - FNV Luchtvaart is bereid om weer met KLM om tafel te gaan, maar alleen als de luchtvaartmaatschappij de vakbond kan overtuigen dat er echt wat te halen valt. Dat meldde onderhandelaar Jan van den Brink van FNV desgevraagd.

Grondmedewerkers van KLM legden maandag en woensdag het werk twee uur neer. Op woensdag kregen zij gezelschap van cateringpersoneel. De stakingen zorgden ervoor dat tientallen vluchten uitvielen of vertraging opliepen. Als er nieuwe acties komen, dan zullen deze dubbel zo lang gaan duren, waarschuwde FNV eerder al.

Andere bonden zagen in het laatste voorstel van KLM genoeg aanknopingspunten om de gesprekken te hervatten. Ook zij reppen veelal van een laatste kans voor KLM. Zo heeft de Nederlandse Vereniging van Luchtvaart Technici parallel aan de onderhandeling een actiecomité ingericht. Ook CNV maant KLM over de brug te komen met betere voorstellen om acties te voorkomen.

KLM is blij dat de meeste bonden weer aan de onderhandelingstafel plaats nemen. Daar dienen volgens de maatschappij problemen te worden opgelost. De maatschappij zegt voor volgende week de gesprekken in te plannen. Ook FNV Luchtvaart heeft van KLM een uitnodiging gekregen. Die bond deed voor over bekend nog geen toezeggingen aan KLM.