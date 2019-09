Handelshoop helpt beurzen vooruit

Gepubliceerd op | Views: 273

AMSTERDAM (AFN) - De meeste Europese beurzen gingen donderdag opnieuw vooruit. Het nieuws dat China en de Verenigde Staten begin oktober de handelsgesprekken zullen hervatten zorgde voor optimisme bij beleggers. Verder bleef de blik gericht op de brexitperikelen in Londen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,6 procent in de plus op 567,09 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 818,56 punten. Parijs en Frankfurt kregen er tot 0,9 procent bij.

De Londense FTSE zakte 0,6 procent. Premier Boris Johnson heeft in het Lagerhuis onvoldoende steun gekregen voor zijn plan op 15 oktober nieuwe verkiezingen te houden. Johnson riep op tot nieuwe verkiezingen, nadat het Lagerhuis had ingestemd met een wetsvoorstel over het voorkomen van een brexit zonder akkoord met de Europese Unie.

Handelsstrijd

Vooral de bedrijven die gevoelig zijn voor de handelsstrijd tussen China en de VS zaten in de lift. Zo behoorden chipmachinemaker ASML en staalconcern ArcelorMittal tot de kopgroep in de AEX met winsten van ruim 3 procent. Verzekeraar ASR profiteerde van een adviesverhoging door Exane BNP Paribas en stond bovenaan met een winst van 3,6 procent. Biotechnoloog Galapagos sloot de rij met een verlies van 0,9 procent.

PostNL steeg 1,1 procent bij de middelgrote bedrijven. De postbezorger krijgt geen akkoord van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de fusieplannen met branchegenoot Sandd. De bedrijven proberen nu via de politiek alsnog toestemming te krijgen voor de samensmelting. TomTom klom 0,5 procent. Het navigatiebedrijf kondigde aan te gaan testen met een zelfrijdende auto.

Dixons

In Londen daalde Dixons Carphone 0,7 procent. De Britse retailer zag de verkopen van mobiele telefoons in het afgelopen kwartaal opnieuw fors dalen. Equinor dikte 7 procent aan in Oslo. Het Noorse staatsolie- en gasconcern gaat voor 5 miljard dollar eigen aandelen inkopen. Danske Bank won 4 procent. De financiële topman van Commerzbank, Stephan Engels, wordt de nieuwe financieel directeur van de Deense bank.

De euro was 1,1043 dollar waard, tegen 1,1026 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 56,33 dollar. Brentolie steeg 0,4 procent in prijs tot 60,93 dollar per vat.