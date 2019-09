'Vertrouwen Brits bedrijfsleven onder druk'

Gepubliceerd op | Views: 660

LONDEN (AFN/RTR) - Het vertrouwen van het Britse bedrijfsleven staat onder druk door de vooruitzichten voor een no-dealbrexit. Ook moeten bedrijven in Groot-Brittannië miljarden aan kosten maken voor voorbereidingen voor een harde brexit. Dat zegt de bedrijfslobbygroep Confederation of British Industry (CBI).

Volgens de industrievereniging gaan die uitgaven ten koste van productieve investeringen. Zolang er geen deal is bereikt rond het Britse vertrek uit de Europese Unie blijven internationale investeerders zich afvragen of het Verenigd Koninkrijk een stabiele en open plaats is om zaken te doen, zei CBI-directeur-generaal Carolyn Fairbairn. De meeste bedrijven geven volgens haar voorkeur aan uitstel van de brexit in plaats van een no-dealbrexit.