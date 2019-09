Gepubliceerd op | Views: 412

AMSTERDAM (AFN) - Effectendienstverlener Kas Bank heeft te midden van alle overnameperikelen zwakke resultaten geboekt. Dat schrijven analisten van ING na het halfjaarbericht van de onderneming die in handen komt van de Franse branchegenoot Caceis.

De marktvorsers noemen de min van 600.000 euro dat Kas Bank over het eerste halfjaar leed teleurstellend. Het verlies is voor een groot deel het gevolg van een daling van het operationele nettoresultaat tot 600.000 euro, maar ook van extra kosten rond de deal met Caceis. Ook zonder die laatste post zou een aanzienlijk lager bedrag onder de streep resteren dan een jaar eerder, stippen de analisten aan. Onder andere het verlies van grotere klanten is daar debet aan, stelt ING.

Kas Bank meldde verder dat de overname door Caceis op schema ligt. De transactie wordt naar verwachting in het lopende kwartaal afgerond.

ING hanteert een hold-advies en koersdoel van 12,75 voor Kas Bank. Het aandeel stond donderdag omstreeks 10.00 uur 0,4 procent lager op 12,55 euro.